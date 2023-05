Spalletti via, al suo posto l’ex ct della Nazionale italiana: che bomba

Le dimissioni da parte di Luciano Spalletti e l’arrivo di un nuovo allenatore. Spunta il nome, l’indiscrezione in queste ore!

La vittoria dello Scudetto del Napoli ha creato un clima di grande festa in città. La squadra azzurra ha riportato all’ombra del Vesuvio un tricolore che mancava da ben 33 anni, dando modo a tutta l’Italia di ammirare i festeggiamenti che ormai si stanno tenendo da qualche giorno e che proseguiranno fino al 4 giugno. L’ultima partita di campionato sarà contro la Sampdoria e sarà anche l’occasione per alzare finalmente il trofeo. Matematicamente il Napoli è già Campione d’Italia, grazie al pareggio conquistato alla Dacia Arena contro l’Udinese di Sottil. Poi la partita contro la Fiorentina, in seguito alla quale c’è stata anche la festa allo Stadio Diego Armando Maradona con tutti i giocatori, staff tecnico e dirigenza.

Mancano ancora quattro partite: Monza, Inter, Bologna ed appunto Sampdoria, quattro squadre contro le quali il Napoli sarà chiamato a vincere per incrementare il numero di punti in campionato. Poi si guarderà al futuro, e le voci si stanno rincorrendo da tempo. Cristiano Giuntoli, ad esempio, sembra uno dei primi in partenza. La Juventus sta seguendo assiduamente il direttore sportivo del Napoli, e quest’ultimo starebbe strizzando l’occhio in maniera importante alla Vecchia Signora.

Al momento parliamo soltanto di indiscrezioni, ma c’è attorno alla figura di Giuntoli si sta creando un chiacchiericcio mediatico molto forte. E non è soltanto il destino del ds a creare preoccupazione all’interno dell’ambiente azzurro.

Napoli, Spalletti potrebbe dimettersi? Spuntano tre nomi

Luciano Spalletti è stato uno dei fautori più importanti di questa cavalcata Scudetto. A confermarlo è stato lo stesso Aurelio De Laurentiis anche durante la festa al Maradona. Protagonista indiscusso che ha spinto anche il Napoli a prolungare l’accordo con l’allenatore, attraverso l’attivazione della clausola che permetteva unilateralmente di prolungare di un anno il contratto di Spalletti. Vero è, però, che l’allenatore potrebbe anche decidere di dimettersi, e quest’ipotesi viene presa in considerazione anche dal ‘Corriere dello Sport’.

Aurelio De Laurentiis non è uno sprovveduto ed ha ovviamente preso in considerazione anche quest’eventualità. Ci sono tre nomi – si legge – sui quali il presidente azzurro andrebbe a lavorare qualora Spalletti dovesse effettivamente dimettersi. In primis Antonio Conte che stuzzicherebbe e non poco il patron: poi piacciono De Zerbi, attualmente in forza al Brighton, e Vincenzo Italiano, che proprio qualche giorno fa ha affrontato il Napoli al Maradona con la sua Fiorentina.

Spalletti ha mostrato grande attaccamento al Napoli anche in questi giorni. L’intenzione è sicuramente quella di voler parlare con la dirigenza e capire quali sono i presupposti per il futuro. L’ipotesi di dimissioni è ovviamente plausibile ma è ancora presto per capire se effettivamente il tecnico possa prendere una decisione cosi importante al termine di una stagione trionfale come quella appena vissuta.