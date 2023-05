Il futuro di Luciano Spalletti al Napoli sembra in bilico. Dopo lo storico raggiungimento dello Scudetto in casa azzurra sono iniziati molti ragionamenti su chi partirà e chi resterà nella prossima stagione. L’idea della società, chiaramente, è quella di non smantellare la rosa e cercare di trattenere tutti i migliori per continuare il percorso di crescita.

Tra i tanti dubbi c’è anche quello relativo a Luciano Spalletti. Il mister di Certaldo è stato capace di costruire un gioco vincente con un gruppo di primo livello ma che ha subìto diversi “tagli” nella scoesa estate. E in più è riuscito a vincere uno Scudetto dove in tantissimi avevano fallito prima di lui.

Futuro Spalletti in Premier League? Possibilità concreta

Quale sarà il futuro di Spalletti? Nonostante il rinnovo del contratto automatico fino al 2024, attivato dalla società, non è certo che sieda sulla panchina del Napoli per la prossima stagione. Ci sarà un incontro con De Laurentiis per chiarire i progetti futuri e per stabilire se sarà il caso di continuare insieme, magari rinnovando fino al 2025, o di dirsi addio.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, lo stesso Spalletti si sta ponendo domande sul suo futuro. Sa che in giro per l’Europa ci sarà un valzer di panchine che potrebbe includere anche il suo nome e come ultima esperienza potrebbe essere tentato dalla Premier League.