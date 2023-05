Giuntoli va alla Juve e piazza il primo colpo per 40 milioni: è un ex obiettivo del Napoli

Giuntoli ha individuato il primo rinforzo necessario per far tornare competitiva la Juve. Si tratta di un calciatore seguito dal Napoli.

Si trova in una specie di limbo la Juventus. Il club, infatti, non è ancora sicuro di poter disputare la prossima edizione della Champions: la nuova sanzione all’orizzonte, legata al caso plusvalenze, rischia infatti di far scivolare la Vecchia Signora lontano non soltanto dalle posizioni nobili della classifica ma anche distante da un piazzamento in zona Europa League. Un clima di incertezza che mette quanto mai in dubbio la permanenza a Torino di Adrien Rabiot e Angel Di Maria.

Sia il francese che l’argentino, come noto, sono legati alla società fino al 30 giugno e percepiscono stipendi (da oltre 7 milioni netti all’anno) insostenibili per le casse bianconere in caso di mancata partecipazione alle coppe europee. La proprietà, in attesa di sapere in che modo si concluderà la vicenda, ha comunque iniziato a muoversi al fine di gettare le basi per tornare a vincere presto. Il primo, in particolare, consisterà nell’individuazione di un nuovo direttore sportivo di comprovata esperienza.

Il prescelto è l’attuale Ds del Napoli Cristiano Giuntoli, con il quale i contatti sono costanti. Sul piatto la Juve ha messo un triennale ed ora si attende soltanto l’esito dell’incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis, durante cui il manager chiederà di sciogliere il contratto in vigore fino al 2024 ed essere quindi liberato. La fumata è all’orizzonte, con Giuntoli che ha cominciato a mettere nel mirino i possibili rinforzi per rendere maggiormente competitiva la rosa di Massimiliano Allegri.

Juve, occhi su Koopmeiners

Il mirino, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, è finito su un obiettivo del Napoli ovvero Teun Koopmeiners. L’olandese, in questi mesi, ha preso definitivamente in mano le redini dell’Atalanta mettendo a referto 7 reti e 3 assist in 31 apparizioni con indosso la maglia nerazzurra. Strapparlo alla Dea, che lo valuta tra i 30 e i 40 milioni, non si preannuncia facile ma un tentativo concreto verrà comunque fatto.

Le novità non finiscono qua, visto che Torino tornerà Dejan Kulusevski. Il rendimento dello svedese, in queste settimane, ha subito una forte flessione (l’ultima rete porta la data del 19 gennaio). Da qui la decisione del Tottenham di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 35 milioni. Un tesoretto in fumo per la Juve che, in estate, riavrà a disposizione un giocatore di grande talento ma spesso discontinuo. A valutare il suo futuro sarà Giuntoli. La rivoluzione in casa bianconera è alle porte.