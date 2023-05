“Giuntoli vuole la Juventus”: accordo particolare con De Laurentiis

Cristiano Giuntoli lascia il Napoli per la Juventus. È questa la notizia che sta prendendo quota negli ultimi giorni. Dopo la vittoria dello Scudetto con gli azzurri, il direttore sportivo sembra pronto a salutare per iniziare una nuova avventura. Il club bianconero vule aprire un nuovo ciclo con nuovi dirigenti e ha sondato il terreno per strappare al Napoli uno dei fautori di questa stagione straordinaria.

Al termine della stagione, nonostante un anno di contratto ancora in essere, Giuntoli può lasciare il Napoli per firmare un nuovo accordo con la Juventus.

Giuntoli rinuncia alla buonuscita per la Juventus

L’addio di Cristiano Giuntoli al Napoli diventerà certezza non appena terminerà la stagione. Il direttore sportivo ha accettato la proposta economica della Juventus e anche il ruolo più centale che avrà in dirigenza.

Inoltre, stando a quanto riferisce Il Roma, Giuntoli è pronto anche a rinunciare alla buonuscita per firmare con la Juventus. La decisione è stata presa per trovare l’accordo con De Laurentiis ed evitare di terminare l’avventura napoletana in malomodo.