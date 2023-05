Bono Vox è a Napoli: la frase contro la Juventus fa impazzire i tifosi!

Sono giorni di grande festa a Napoli per la vittoria dello scudetto della squadra partenopea a distanza di 33 anni dall’ultima volta. In questi giorni, la città è piena di turisti che non si vogliono perdere questo clima di armonia e lo spettacolo che ne consegue.

Anche molte persone dello spettacolo non hanno perso l’occasione di fare un giro per Napoli e respirare questa atmosfera. Ieri pomeriggio è arrivato a Napoli anche Bono Vox, frontman della storica rock band U2, che sarà in concerto al Teatro San Carlo sabato 13 maggio.

Il cantante irlandese è stato accolto a Capodichino con una sciarpa del Napoli, mentre la sera è andato a cena nel noto locale “Mimì alla Ferrovia”, per festeggiare il suo 63esimo compleanno.

Nella serata da “Mimì alla Ferrovia”, Bono si è lasciato andare all’entusiasmo napoletano. Infatti, come si vede da alcuni video pubblicati dal locale, il cantante irlandese ha intonato la celebre “Torna a Surriento” e ha versato stesso lui i primi piatti a base di spaghetti con le vongole.

Ma c’è stato un momento in particolare che ha fatto impazzire i tifosi del Napoli. Alla richiesta dei camerieri su intolleranze alimentari, Bono ha risposto con un “Sono allergico solo alla Juventus” che ha scatenato una fragorosa risata all’interno del ristorante.