Bob Sinclair fa esultare i tifosi del Napoli, gli chiedono di cantare “Pioli is on fire”: cosa risponde! (VIDEO)

La stagione del Napoli è stata esaltante, con la vittoria dello scudetto che è stata l’apice della gioia raggiunta dai tifosi partenopei. L’entusiasmo è però stato travolgente anche verso chi non tifa Napoli. Sono stati tantissimi i Vip e i personaggi famosi che nel corso dell’anno hanno supportato con foto e video sui social la squadra azzurra. A partire dal rapper Drake, la top model Emily Ratajkovski, passando per Bono Vox e il Dj Bob Sinclair.

Bob Sinclair, niente canzone per Pioli

Proprio il Dj francese nella scorsa stagione aveva spesso “giocato” con i tifosi del Milan sul motivo “Pioli is on fire“, coro diventato famoso a San Siro e che Bob Sinclair aveva ripreso in alcune serate in discoteca. Ebbene, quest’anno il Napoli non solo ha strappato lo scudetto ai rossoneri, ma anche le simpatie dei tifosi Vip, tra cui lo stesso Bob Sinclair.

Napoli on fire

Un video che sta circolando sui social, infatti, vede un tifoso rossonero farsi fare un autografo dal Dj, al quale poi chiede di cantare “Pioli is on fire“, la risposta di Bob Sinclair è però stata “Napoli on fire“, ignorando il tifoso milanista. Il video sta così diventando virale sui social network, condiviso da tantissimi tifosi del Napoli.

ECCO IL VIDEO: