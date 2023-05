MERCATO NAPOLI – La stagione del Napoli si avvia verso la conclusione con tanto di Scudetto in tasca, ma in casa azzurra sono iniziate già le prime valutazione sulle dinamiche future potenziali in vista dell’estate. Diversi i nomi che stanno divenendo di attualità all’ombra del Vesuvio, dove tanti calciatori sono frattanto corteggiati e sui quali ci sono incognite (come Osimhen e Kim ndr).

Ma come si muoverà il club partenopeo? A cercare di fare chiarezza è l’edizione odierna del quotidiano Il Corriere dello Sport, tracciando possibili colpi in vista della sessione estiva di calciomercato.

Pulisic-Kamada: doppio colpo di spessore per il mercato del Napoli?

Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte a proposito degli interessamenti, in particolare, dall’Eintracht Francoforte, avversario in Champions League negli ottavi del Napoli:

(…) Il primo è quello di Jesper Lindstrom. mezzala o anche esterno norvegese, ventitre anni appena compiuti e una valutazione da far tremare i bilanci (25-30 milioni di euro) Il secondo ha qualche anno in più ma è svincolato, è un parametro zero ed è un grande affare: si chiama Daichi Kamada, compirà ventisei anni ad agosto, è un giapponese, sa fare varie cose tutte giuste a centrocampo ed ha rubato l’occhio in maniera netta e decisa.

Occhi, però anche su Pulisic per quanto riguarda il mercato del Napoli:

Il Chelsea ha speso vagonate di sterline, anche per strappare al Borussia Dortmund Christian Pulisic, americano di origini croate, esterno offensivo o anche mezzala, un uomo che nel 2019 è costato 64 milioni di euro, che però a Stamford Bridge non ha mai sfondato come s’aspettavano. Gli undici gol della prima stagione restano inespressivi, rispetto all’andamento claudicante dell’ultimo triennio: sei reti più otto più una sola, in questo campionato da dimenticare per tutti, Pulisic compreso. Le voci, in questa primavera ancora fredda, servono per scaldare gli animi: raccontano dall’Inghilterra che nella prevedibile rivoluzione che verrà, Pulisic potrebbe essere indotto a rilanciarsi altrove, e aggiungono che sia stato consigliato al Napoli, che con il Chelsea di affari ne ha fatti – Jorginho infilato nella liberatoria per Sarri alla modica cifra di 60 milioni e Koulibaly, senza dimenticare Chalobah – e che altri avrebbe potuto chiuderne, se ci fossero state le condizioni evidentemente irrealizzabili come per Kepa. Però i rapporti restano solidi e questo può sempre servire

E quell’indizio di De Laurentiis…

Lo stesso quotidiano, inoltre, si sofferma su quello che molti tifosi hanno ritenuto come un possibile indizio da parte del presidente, visto le ultime voci di mercato.