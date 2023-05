Il Napoli anticipa mezza Serie A: super rinforzo a parametro zero

Il Napoli festeggia la vittoria di uno Scudetto storico, ma nel mentre pensa anche al mercato: può arrivare un super rinforzo a parametro zero.

Il Napoli festeggia giustamente la vittoria del terzo Scudetto della sua storia. Ciò che gli azzurri, sotto la guida di Luciano Spalletti, hanno compiuto resterà nella storia. Lo sa bene il club, lo sanno bene i tifosi e tutto il calcio italiano. Il Napoli è così diventato anche l’esempio di un lavoro costruito gettando solide basi e imbastendo le giuste operazioni di calciomercato. A questo proposito, può arrivare un nuovo colpo da parte della società di Aurelio De Laurentiis. Ecco di chi si tratta.

Alla fine di questa stagione il Napoli tirerà le somme e capirà chi andrà via, chi resterà e chi invece arriverà. La squadra si gode come è giusto che sia il momento di felicità, e anche di gloria, insieme a un’intera città in festa. E al calore dai tifosi che sono lontani. Mentre la società ragiona sul mercato.

Sempre in modo lungimirante. Perché, quando lo scorso anno i perni del gruppo hanno detto addio, le scelte compiute sono state poco comprese dalla maggior parte delle persone. Tifosi e non. Eppure hanno pagato bene. Sono arrivati nuovi profili, giocatori per cui non si è speso un occhio della testa ma con tanta fame calcistica. Il Napoli potrebbe, con il mercato estivo che si avvicina, replicare proprio questa pensata.

Calciomercato Napoli, operazione in vista: può arrivare un colpo a parametro zero

Il Napoli sa che, inevitabilmente, con la grande stagione compiuta ha attirato su di sé l’interesse di grandi squadre. Non è un caso allora che sotto la lente di riflettori siano finiti giocatori come Victor Osimhen, Kvicha Kvaratskhelia, Kim Min-jae. Quest’ultimo piace a diverse big europee. Ma soprattutto a Manchester City e Manchester United. Il difensore, sui cui tra l’altro c’è una clausola rescissoria per l’estero di poco più di 40 milioni di euro, ha comunque in più occasioni ribadito di amare Napoli e di volerci restare, ma si sa con il calciomercato tutto può succedere.

Il club azzurro allora, come riferito da ‘Calciomercato.com’, si sta già guardando intorno per non farsi trovare impreparato in caso di effettiva partenza del coreano. Ha così avviato e poi intensificato i contatti con N’Dicka dell’Eintracht Francoforte. Il giocatore dirà addio in estate e resterà svincolato: si tratta perciò di un parametro zero molto interessante e Aurelio De Laurentiis lo sa molto bene.