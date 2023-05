Ultim’ora, addio Napoli: è fatta per il suo trasferimento alla Roma

Brutte notizie per Cristiano Giuntoli. Il Napoli non potrà farci nulla, chiuso l’accordo con la Roma di Josè Mourinho.

Il Napoli si gode il titolo di Campione d’Italia. Mancano ancora cinque partite alla fine ufficiale del campionato, cinque incontro dove gli azzurri potranno sia godersi il calore dei propri tifosi al Maradona (oggi contro la Fiorentina, poi l’Inter e la Sampdoria il 4 giugno) ed anche due trasferte al Nord contro Bologna e Monza. Saranno queste ultime due occasioni per gli azzurri di incontrare anche quei tifosi che sono lontani da Napoli e che magari potranno accompagnare la squadra di Luciano Spalletti lontani dalla città partenopea.

Una festa che sembra non voler finire, quella partita la sera di giovedì quando il Napoli ha trovato il punto decisivo nella partita contro l’Udinese. Dalla Dacia Arena è partito quel fischio finale che ha fatto scattare i festeggiamenti sia a Napoli ma anche in tutto lo stivale, dove migliaia di napoletani e tifosi azzurri si sono riversati in strada: da Milano a Roma passando per Torino, si sono viste bandiere e sciarpe azzurre per tutta l’Italia, tutti pronto a festeggiare il tricolore.

Un’onda azzurra, un entusiasmo implacabile che accompagnerà probabilmente l’ambiente azzurro per tutta l’estate. Poi ci sarà tempo di pensare al futuro. I tifosi ora gioiscono e si godono il momento, ma c’è già chi guarda ai prossimi mesi per capire il club come si muoverà all’interno delle dinamiche di calciomercato. In primis bisognerà capire quali elementi della rosa a disposizione di Luciano Spalletti andranno via una volta terminata questa stagione.

Napoli, obiettivo sfumato: Aouar andrà alla Roma, tutto fatto

Poi, anche in relazione ai partenti, si faranno ragionamenti su quali potrebbero essere i potenziali innesti per la prossima stagione. Cristiano Giuntoli dovrà lavorare attentamente sugli obiettivi da perseguire in sede di calciomercato. Alcuni nomi sono noti da tempo, e proprio per questo vengono seguiti anche dagli stessi tifosi. Uno dei nomi finiti sul taccuini del direttore sportivo azzurro rappresenta un obiettivo ormai sfumato.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, Houssem Aouar è ormai pronto a trasferirsi alla Roma. Il giocatore classe ’98 ha giocato l’ultima stagione con la maglia del Lione, anche se i problemi non sono stati pochi: minutaggio scarso a causa di diversi infortuni ai quali il giocatore algerino è andato incontro.

E cosi il rinnovo con la squadra francese non è arrivato, la Roma si è fiondata sull’obiettivo. Il club giallorosso ha trovato l’accordo col giocatore – come riportato da ‘Sky Sport’ – ed è pronto a far firmare ad Aouar un contratto fino al 2028. Insomma, il Napoli vede sfumare un potenziale obiettivo per la prossima stagione, appetibile anche perchè il classe ’98 si muoverà ovviamente a parametro zero.