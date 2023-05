Spalletti da pelle d’oca: “Sono contento di aver donato tanta felicità ai tifosi del Napoli”

Sono passati già tre giorni, ma Napoli non ha nessuna intenzione di concludere i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto. La città ribolle di gioia e fermento e continua a celebrare i ragazzi che hanno avverato il sogno di milioni di tifosi.

Dopo il pareggio con l’Udinese che ha sancito la vittoria matematica del campionato, il tecnico Luciano Spalletti ha rilasciato un’intervista esclusiva per il gruppo Medianordest di Lorenzo Mayer: l’allenatore azzurro ha mandato un bellissimo messaggio a tutti i tifosi partenopei.

Lo scudetto del Napoli è un evento storico, un qualcosa che esce dagli schemi, un evento di cui tuti gli addetti ai lavori, e non solo quelli del Napoli, ne traggono beneficio. Se lo merita Napoli, ma anche tutto il nostro calcio, in generale, si merita questo scudetto che ha vinto il Napoli.

Non ho mai smesso un attimo di credere che mi sarebbe potuto accadere, ma anche se non lo avessi vinto, sarei rimasto soddisfatto di quello che mi ha regalato questo tragitto che mi ha portato ad arrivare a essere allenatore del Napoli. In questi due anni mi sono sentito inondato dal sentimento dei tifosi del Napoli.

In questo momento qui mi sento appagato, mi sento contento e tranquillo di aver donato tanta felicità ai tifosi del Napoli. È quella la cosa fondamentale, è quella la vera felicità: aver fatto felici tante persone, aver dato la gioia a tutti quelli che amano il Napoli.