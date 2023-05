Lo Scudetto vinto dal Napoli sul campodell’Udinese non è ancora stato “digerito” dai tifosi bianconeri che hanno annunciat una protesta. Dopo la partita, e durante l’invasione di campo dei tifosi azzurri per abbracciare e ringraziare i calciatori di Luciano Spalletti, ci sono stati anche scontri con una frangia di ultras friulani. La situazione è poi rientrata dopo pochi minuti ma le immagini restano e hanno saputo raccontare quanto di vergognoso accaduto sul terreno di gioco.

Questa sera l’Udinese è in campo contro la Sampdoria, partita valida per la 34a giornata di Serie A e utile ai bianconeri per stabilizzarsi nella parte sinistra della classifica.

Udinese-Sampdoria: “Odio Napoli” dai tifosi bianconeri

A metà primo tempo l’antipatia – se così è definibile – verso Napoli e i napoletani non ha tardato a prendere voce. Dallo stadio dell’Udinese è partito il coro “Odio Napoli“, ben amplificato dai microfoni apposti a bordo campo. Ennesimo episodio di odio e razzismo contro Napoli e i suoi cittadini che avrebbe bisogno di un’attenzione particolare da parte della giustizia sportiva.

Da chiarire se siano partiti dai tifosi dell’Udinese – che sono in sciopero nel settore centrale – o se dai tifosi della Sampdoria, accorsi in massa alla Dacia Arena per sostenere la squadra verso gli ultimi passi in Serie A.