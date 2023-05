Striscione provocatorio al Maradona: il messaggio sullo Scudetto è chiarissimo! (FOTO)

Alle ore 18 è iniziata Napoli-Fiorentina, match valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A, allo Stadio Diego Armando Maradona. Quest’oggi gli uomini di Luciano Spalletti festeggiano davanti ai propri tifosi la vittoria dello Scudetto.

Napoli-Fiorentina, lo striscione provocatorio sullo Scudetto

Ad inizio secondo tempo i tifosi presenti al Maradona hanno esposto uno striscione provocatorio ritraente lo Scudetto tricolore al contrario con le due scritte “Bottino di guerra” e “Campioni IN Italia“.

🔵 NAPOLI La Curva B ha esposto un doppio striscione con lo Scudetto al contrario (come succede con i vessilli rubati alle altre tifoserie). Messaggio-sfottò al #Milan, Campione d'Italia uscente. "BOTTINO DI GUERRA"

"CAMPIONI IN ITALIA" pic.twitter.com/nwY9KQ8BAF — Salvatore Amoroso (@salv_amoroso) May 7, 2023

Il significato di questo striscione è collegato alla consuetudine nel mondo degli ultras di capovolgere gli striscioni rubati ad altre tifoserie durante le partite, un esempio è lo striscione rubato ai fedayn Roma dagli ultras serbi.

Inoltre significativa anche la scritta “Campioni IN Italia” e non “d’Italia” per sottolineare come nell’ambiente italiano vi è sempre stato un atteggiamento ostile nei confronti del Napoli e del popolo napoletano.

Giacomo Pio Impastato