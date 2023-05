Pagano subito la clausola al Napoli: una Stella azzurra va via per 50 milioni

Il Napoli, al termine della stagione, rischia di perdere numerosi titolari. Kim Min-jae, ad esempio, è finito nel mirino di un top club.

Il Napoli, in questa stagione, è stato dominante facendo il vuoto alle proprie spalle. Una cavalcata conclusa nel migliore dei modi, con la vittoria del terzo scudetto della propria storia a 5 giornate dalla fine. Le celebrazioni per la conquista del titolo, in città, proseguiranno ancora per diverse settimane. Il club, dal canto suo, sarà invece chiamato a valutare la posizione di alcuni titolari della squadra di Luciano Spalletti con un futuro ancora tutto da scrivere.

In lista di sbarco, ad esempio, ci sono Piotr Zielinski ed Hirving Lozano legati ai colori azzurri fino al 2024. Le trattative per il rinnovo del contratto sono scattate ma fin qui i vari contatti andati in scena non si sono rivelati sufficienti per individuare un principio d’intesa ritenuto soddisfacente dalle parti. La causa è da ricercare nel fatto che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, su input del presidente Aurelio De Laurentiis, ha messo sul piatto offerte contenenti cifre più basse rispetto a quelle al momento percepite dal polacco (3.5 milioni) e dal messicano (4.5).

Le interlocuzioni proseguiranno ma, al momento, non è da escludere un divorzio in estate. Il centrocampista, ad esempio, piace molto alla Lazio dove ritroverebbe Maurizio Sarri. In bilico anche la permanenza di Victor Osimhen, autore fin qui di 27 reti e 5 assist in 34 apparizioni complessive. Un bottino eccezionale, che lo ha fatto finire nel mirino di numerosi top team europei. Per lui, ad esempio, ha iniziato a muoversi il Manchester United mentre alla corsa, di recente, si è iscritto pure il Bayern Monaco alla luce della folta concorrenza per Harry Kane.

Napoli, incerto il futuro di Kim

Diverse, infine, le voci di mercato relative a Kim Min-jae seguito in particolare dal Manchester United. I Red Devils, in particolare, stanno valutando di esercitare la clausola rescissoria da 50 milioni (valevole soltanto per le società straniere) presente tra le pieghe del contratto che lega il sud-coreano alla società azzurra. Gli inglesi intendono rivoluzionare il reparto difensivo e, salvo sorprese, diranno addio a vari elementi compreso il deludente Harry Maguire.

Kim, in tal senso, viene ritenuto il rinforzo più adatto da regalare al tecnico Erik Ten Hag. Ora si attende la replica dell’ex Fenerbahçe, ambientatosi al meglio nella realtà partenopea. Il Napoli spera di poterlo trattenere ancora ma l’ultima parola spetterà al calciatore. Le avance dello United sono concrete, Spalletti trema: dopo la conquista dello scudetto, può arrivare subito una brutta notizia.