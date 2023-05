Ospite a sorpresa alla festa Scudetto del Napoli: svelato di chi si tratta!

Festa grande allo Stadio Diego Armando Maradona per celebrare la vittoria dello Scudetto del Napoli. Tra ospiti musicali come Geolier e Clementino, discorsi di ringraziamento da parte di Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti e l’entrata sul palco dell’intera squadra tra staff e calciatori vi è stata anche l’occasione di un’esibizione musicale da parte di un artista in incognito.

Liberato ospite speciale alla festa Scudetto

Si tratta infatti di Liberato, cantante napoletano “mascherato”, infatti non si sa la sua vera identità tenuta ben nascosta in questi anni e mai rivelata. Il cantante ha omaggiato il Napoli con una canzone dedicata alla squadra ma anche elencando l’intera rosa in dialetto napoletano.

Infine ha cantato la sua celebre canzone “TU T’È SCURDAT’ ‘E ME” concludendo con un “E se ne va, la capolista se ne va“.

Giacomo Pio Impastato