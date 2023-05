Primavera, Napoli-Milan: succede ancora nel finale, enorme beffa per gli azzurrini!

Enorme beffa per il Napoli Primavera che, come spesso è accaduto in questa stagione, ha visto sfumare la vittoria nei minuti finali. Stavolta a raccogliere il solito regalo finale partenopeo è il Milan, che trova un insperato pareggio per 1-1 nella sfida salvezza per evitare i playout, condannando di fatti i partenopei.

A comandare il gioco è sostanzialmente il Milan, grazie ai suoi funamboli in attacco, anche se la difesa del Napoli fa buona guardia e contiene tutte le sortite offensive dei rossoneri. Il Milan fa gioco, ma a colpire sono gli azzurri con l’ex di turno, Leonardo Rossi. Enorme gioia per l’attaccante partenopeo, che mancava dall’appuntamento al gol ormai da tempo. Il canovaccio della sfida resta lo stesso per tutto il resto del match: con il Milan che attacca, senza sfondare, e il Napoli che bada a contenere e ripartire.

La svolta arriva all’85’, quando Gioielli – a causa di un liscio avversario – si vede sbattere il pallone sul braccio largo. Rigore netto che batte Alesi: Boffelli intercetta la conclusione ma non può nulla sulla ribattuta dello stesso attaccante rossonero. In pieno recupero è Pesce ad avere l’occasione per il 2-1, ma non riesce a sfruttare l’errore del portiere avversario che esce a vuoto su un cross di Giannini, mettendo fuori di testa da pochi passi dalla porta un pallone che gli era sbucato dal nulla.

Un pareggio che sa di playout per il Napoli Primavera che, a quattro giornate dal termine della regoular season e con un calendario decisamente in salita, deve recuperare 7 punti sul quintultimo posto.