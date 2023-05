Napoli-Fiorentina, i convocati di Spalletti: recupera un azzurro

Quest’oggi, il Napoli scenderà per la prima volta in campo da campione d’Italia: alle ore 18, ci sarà il match contro la Fiorentina allo stadio Diego Armando Maradona. Un’occasione per far prendere l’abbraccio dei tifosi alla squadra e per dare vita a una grande festa al triplice fischio del match.

Il Napoli ha anche comunicato la lista dei convocati per la partita di oggi: torna anche Matteo Politano, out contro Juventus, Salernitana e Udinese a causa di un infortunio patito nel corso di Napoli-Milan di Champions League. Questa la lista dei convocati.