Cori a Vlahovic, da non credere Gasperini: “Ma quale razzismo!”, discussione in diretta a DAZN

Grave episodio di razzismo vissuto a Bergamo, dove durante Atalanta–Juventus, l’attaccante bianconero Dusan Vlahovic è stato oggetto di svariati cori e insulti.

Chiari i riferimenti di stampo razzista per la sua etnia, ma non è stato dello stesso avviso l’allenatore della Dea, Gian Piero Gasperini, che ai microfoni di Dazn si è lasciato andare a uno sfogo, poi sfociato in una vera e propria discussione col conduttore, Marco Russo.

Atalanta Juventus, intervista Gasperini a DAZN

Ecco quanto evidenziato:

Cori a Vlahovic? Ho già commentato prima dicendo che abbiamo in campo calciatori come Pasalic e altri, il razzismo è una cosa da combattere, ma alle volte sono insulti da stadio che possono essere interpretati come maleducazione. Se fosse razzismo nemmeno i nostri potrebbero mettere piede allo stadio, spesso negli stadi purtroppo si assiste ad in insulti spiacevoli. Sono cori di matrice territoriale… Ti sbagli (riferendosi al conduttore Marco Russo, ndr), sono cori maleducati rivolti al singolo calciatore, come spesso vengono rivolti anche ad allenatori e ci dicono “pezzo di m**** o figlio di p******”. Il razzismo è la cosa peggiore ma non deve essere confuso, altrimenti si fa di tutta l’erba un fascio ed è sbagliato.

Il conduttore di DAZN, Marco Russo, si è poi dissociato in diretta dalle parole di Gasperini. Un episodio che sicuramente farà discutere.