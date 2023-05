Coppia di nonnini festeggia lo Scudetto: le immagini sono bellissime – VIDEO

A Napoli da due giorni a questa parte è scoppiata la festa per la conquista del terzo Scudetto della storia del club. Un amore immenso quello della città per la sua squadra, un amore che si è riversato nelle strade del capoluogo campano e non solo.

A proposito di amore in piazza a festeggiare c’era una coppia che non è passata inosservata. Due “nonnini”, insieme da 53 anni che cantano e saltano per il Napoli, un’immagine stupenda piena di amore e felicità. Uno dei tanti momenti stupendi vissuti in queste ore dalla gente napoletana, i primi di una lunga serie. Anche per chi ha già provato questa emozione nel 1987 e nel 1990.

La festa per Napoli è solo iniziata e tutti, dai più piccoli ai più grandi sono pronti a vivere questo traguardo con la stessa gioia di questi due signori. Perché l’età non spegne l’amore né nella coppia e né per la propria squadra del cuore.

