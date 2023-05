Il Napoli si aggiudica lo Scudetto 2022/23 con ampi meriti. Le altre big non sono mai – o quasi – riuscite a impensierire gli azzurri di Luciano Spalletti che hanno condotto una stagione fantastica, conclusasi virtualmente a Udine. A cinque giornate dal termine, ora l’obiettivo è quello di continuare a vincere per cercare di arrivare a quota 95 punti, per superare anche il record di punti della storia del Napoli, stabilito dalla squadra di Maurizio Sarri nel 2017/18.

La vittoria del Napoli ha anche mostrato tutti i limiti di Inter, Juventus e Milan che erano partite da strafavorite per la vittoria dello Scudetto e che attualmente, invece, si trovano rispettivamente a -17, -20 e -22 dagli azzurri.

Allegri in conferenza sfida il Napoli: le parole

La Juventus di Massimiliano Allegri ora ha l’obiettivo di qualificarsi in Champions League per la prossima stagione ma le ultime cinque partite potrebbero essere molto complicate per i bianconeri che stanno facendo molta fatica a trovare risultati positivi. In conferenza stampa, alla vigilia di Atalanta-Juventus, Allegri ha parlato anche dello Scudetto del Napoli, lanciando la sfida agli azzurri per la prossima stagione.