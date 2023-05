“De Laurentiis dice che resto?”, risposta a sorpresa di Spalletti in conferenza

Questa è una serata storica per il Napoli di Luciano Spalletti, che finalmento può festeggiare il terzo Scudetto della propria storia, arrivato dopo il pareggio per 1-1 contro l’Udinese.

Il gol di Osimhen ha scatenato l’urlo liberatorio di un popolo intero che ora si gode la sua notte più bella dopo una stagione di dominio su tutte le concorrenti.

L’allnatore artefice del successo partenopeo, Luciano Spalletti, è intervenuto in conferenza stampa alla Dacia Arena: “Me la sono goduta, ho visto le facce di chi c’era oggi e che ha festeggiato, si è parlato di impresa e di impresa si tratta. Dietro questa impresa c’è anche la benedizione di Maradona probabilmente visto quanto portato a casa con ben cinque partite ancora da fare, c’erano squadre fortissime con noi. I giocatori si meritano questa gioia e questa felicità da condividere con le loro famiglie, sono stati professionisti incredibili. La dedica va a tutta Napoli, questa vittoria è per loro”.

Il tecnico ha commentato anche le parole di De Laurentiis, che davanti al popolo festante si è posto la vittoria della Champions LEague come prossimo obiettivo: “Ora lui vuole dirmi che vuole vincere la Champions, dice sempre il massimo, se la vinciamo così casca sempre diritto, l’è troppo facile (ride ndr)”.

Spalletti loda anche tutto il pubblico, che ha spinto la sua squadra fino all’ultimo: “L’ultimo chilometro è il più duro, il più difficile, quando si avvicina diventa ancora più pesante, anche qui va ad essere tirato in ballo il carattere delle persone, la bellezza dei bravi ragazzi che compongono la nostra squadra. L’ho detto l’altro giorno, questi ragazzi lasciano pezzi di cuore ovunque, lo hanno dimostrato in questi due anni, volevano dare questa felicità ed è giusto che la prendano… NAPOLI È PER TE! FORZA NAPOLI! NAPOLI!”

Poi si lascia andare ad una battuta sul futuro, commentando le parole del Presidente che dice di volerlo confermare: “Il presidente dovrà venirlo a dire a me non a voi (ride ndr)”

Francesco Buffa