Scudetto da record per Spalletti: nessuno come lui nella storia della Serie A

L’ufficialità arrivata, il Napoli per la terza volta nella sua storia è campione d’Italia. Un traguardo storico per la squadra guidata da Luciano Spalletti. Un successo meritato, conquistato giornata dopo giornata, annientando avversari su ogni campo d’Italia. Dopo 33 anni il popolo partenopeo può festeggiare come merita, questo grazie ad una macchina perfetta costruita dal tecnico toscano, vero artefice di questo trionfo.

Spalletti è il tecnico più “anziano” a vincere la Serie A

Luciano Spalletti con questo successo (per lui primo primo titolo vinto in Serie A) diventa l’allenatore più “anziano” ad alzare al cielo lo Scudetto. L’ex Roma ed Inter tra le altre si laurea campione d’Italia a 64 anni e 58 giorni.

Il tecnico nato a Certaldo, dopo i successi in Russia con lo Zenit, la Coppa Italia vinta ed innumerevoli qualificazioni in Champions League arriva la vittoria più bella, quella più attesa. Un trionfo meritato per un uomo genuino che con la sua squadra ha saputo trasmettere un’idea di gioco chiara e vincente.

di Stefano Cori