Non solo lo Scudetto, per Meret in arrivo un’altra gioia: la notizia

Il Napoli ha appena conquistato il terzo Scudetto della sua storia. Sono tanti i fautori di questa straordinaria impresa a partire dal presidente Aurelio De Laurentiis che in estate ha fortemente voluto la rivoluzione della storia con la cessione dei senatori. Oltre a lui, anche Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, che è riuscito a consegnare a Luciano Spalletti una rosa capace di lottare per grandi traguardi. Dopo lo Scudetto, Meret “vede” il rinnovo Tra i tanti che hanno ampi meriti per questo Scudetto, ce n’è uno che troppo spesso è passato in sordina e forse non ha ottenuto gli elogi che merita per la straordinaria stagione fatta. Si tratta di Alex Meret, portiere friulano, che fino alla scorsa estate sembrava pronto a lasciare Napoli. Quest’anno però, ha trovato la continuità che negli anni scorsi, complice la presenza di Ospina, gli era mancata. Da inizio anno ha inanellato prestazione straordinarie e dopo l’ottimo avvio di stagione, con delle parate decisive per le vittorie del Napoli, il club azzurra ha deciso di prolungargli il contratto, ma solo fino al 2024. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, però, gli azzurri dopo la vittoria dello Scudetto hanno deciso definitivamente di affidare la porta azzurra a Meret. Secondo quanto afferma la “Rosea“, i contatti tra la dirigenza azzurra e l’entourage del giocatore sarebbero già in corso per trovare un accordo sul medio-lungo periodo. SEGUICI ANCHE SU GOOGLE NEWS

Home » Ultime sul Calcio Napoli, le news » Non solo lo Scudetto, per Meret in arrivo un’altra gioia: la notizia