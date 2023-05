Ciro Ferrara si commuove per Napoli e Maradona: è successo in diretta

Nel post partita di Udinese Napoli è scatta la festa degli azzurri, dalla Dacia Arena allo Stadio Maradona, passando per Napoli e tutto il mondo. Negli studi di DAZN Ciro Ferrara, protagonista di due Scudetti vinti con i partenopei nel 1987 e nel 1990 che ha dedicato una lettera a Diego Armando Maradona, suo ex compagno.

Pensiero per Maradona, Ciro Ferrara si commuove

Parole d’amore per l’ex difensore, oggi commentatore, televisivo, che non ha trattenuto le lacrime davanti al pensiero da lui stesso dedicato al “Pibe de Oro”. Ricordando quei successi ottenuti insieme, nel nome di una città che ora torna a festeggiare dopo 33 lunghi anni, in uno Stadio che porta il nome del numero 10 più grande di sempre.

Ferrara ha poi mostrato la piccola maglia con la quale sua figlia ha fatto l’ingresso in campo nel ’90, quando il suo Napoli affrontò la Lazio nella gara che ha segnato il secondo tricolore azzurro.