Annuncio di De Laurentiis, notizia sul futuro di Spalletti al Napoli!

La conquista del terzo scudetto da parte del Napoli ha scaturito un clamoroso entusiasmo nell’ambiente. Dopo 33 anni il tricolore è tornato nelle mani degli azzurri e questa volta la vittoria è avvenuta con 5 partire rimanenti da disputare in questo campionato di Serie A, domenica sarà Napoli-Fiorentina la partita che ospiterà lo stadio Diego armando Maradona e sarà valevole per il primo match in casa da campioni d’Italia.

Il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato un’intervista nel programma “Cinque Minuti”, condotto dal noto giornalista Bruno Vespa. Il patron azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni che non hanno lasciato dubbi sul futuro riguardanti il tecnico Luciano Spalletti, ex Udinese, Roma e Inter, ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: