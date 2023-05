Era un fenomeno da bambino e oggi è il simbolo dello scudetto del Napoli: lo riconosci?

Il Napoli sta facendo e ha fatto la storia, vincendo uno Scudetto che manca da tanto, troppo tempo: un sogno che si avvera per il simbolo azzurro.

Il Napoli ha coronato finalmente un sogno ed è diventato Campione d’Italia della stagione 2022/23. Ha ottenuto quello Scudetto che è mancato da tanto, troppo tempo. Luciano Spalletti sa che ogni giorno che è passato ha acquistato ancora più forza a una festa già incontenibile che da tempo ha invaso la città. Con tutti i tifosi partenopei che non intendono, ovviamente, contenere il proprio entusiasmo. C’è una colonna portante della squadra azzurra che oggi è diventato un simbolo e che porta su di sé una grande responsabilità. Ma che ha coronato un sogno.

Il Napoli ha ottenuto il terzo Scudetto della sua storia. Come riferito dallo stesso Luciano Spalletti questa è una gioia e una soddisfazione che stanno assaporando con la giusta calma. “Lo scudetto ce lo stamm’ trezzianno chianu chianu (lo stiamo assaporando lentamente, ndr.), come dicono a Napoli. Il mio pensiero va sempre ai tifosi”, ha detto.

“Lo stadio – ha poi aggiunto il mister – ci ha fatto capire quale sia l’impresa che stiamo portando a termine, è quello che sognavo quando sono arrivato. Immaginavo uno stadio così. Con sciarpe, bandiere, bambini tutti azzurri. Deve essere una festa di tutti”. Luciano Spalletti sa quanto tutto questo voglia dire per i propri tifosi. Ma anche per lui e di rimando per i suoi giocatori. Ce n’è uno in particolare che coltiva questo sogno fin da bambino. Ecco di chi si tratta.

Napoli, il capitano con un sogno nel cuore: fin da bambino nel segno del calcio e dell’azzurro

Il Napoli si gode la sua stagione straordinaria e ovviamente adesso anche la vittoria dello Scudetto che è ufficiale. Ha regalato così al suo popolo la gioia più grande che è mancata per ben 33 anni. Quasi nessuno a inizio stagione aveva pronosticato ciò che poi è successo. Eppure c’è chi ha avuto sempre un sogno stampato nel cuore. Fin da bambino. Quel qualcuno porta il nome di Giovanni Di Lorenzo, che del Napoli è diventato anche Capitano.

“Un sogno che si avvera“, ha scritto il capitano di questo splendido Napoli nella didascalia di un post pubblicato su ‘Instagram’. Diventato calciatore, Di Lorenzo ha scalato le gerarchie arrivando in Serie A e diventando il capitano di un Napoli in ascesa. E da Capitano, con la fascia al braccio, alzerà la coppa per il Napoli Campione d’Italia.