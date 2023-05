Vergogna ad Avellino, rotte le macchine e rubate bandiere ai tifosi del Napoli – VIDEO

Momenti di festa per i tifosi del Napoli che si sono riversati nelle piazze del capoluogo campano e non solo. Da Torino a Milano, la festa dei partenopei è scoppiata in tutta Italia e non solo. Come spesso accade non sono mancati episodi spiacevoli, oltre a quanto accaduto alla Dacia Arena (scontri tra tifoserie opposte durante l’invasione), anche ad Avellino si sono verificate scene da condannare.

Vergogna ad Avellino, macchine rotte e bandiere rubate

Alcuni supporters irpini sono infatti scesi nelle strade durante i festeggiamenti per il terzo Scudetto napoletano, attaccando i tifosi azzurri. Sono state prese e calci e pugni le macchine, rubate le bandiere a chi è sceso nelle vie della città per gioire in questo momento storico.

Scene che non vorremmo mai vedere nel mondo del calcio. Vergognoso impedire ai tifosi di una squadra di esprimere la propria passione in una situazione speciale. Non dovrebbero esserci feriti, ma solamente attimi di paura per i tifosi del Napoli presenti sul posto.

di Stefano Cori