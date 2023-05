Anguissa fa impazzire i tifosi del Napoli su Instagram: il messaggio è da brividi! (FOTO)

Sono passate appena 24 ore dalla vittoria del terzo scudetto da parte del Napoli. I partenopei hanno conquistato il tricolore dopo 33 anni grazie ad un pareggio per 1-1 in casa dell’Udinese, che ha permesso ai ragazzi di Luciano Spalletti di ottenere il successo matematico. Quota 22 gol raggiunta per il bomber nigeriano Victor Osimhen, che ieri ha siglato la rete che ha chiuso definitivamente questo campionato di Serie A dominato in largo e lungo dagli azzurri.

Nelle ultime ore foto, filmati e cori che ritraevano giocatori del Napoli visibilmente emozionati, hanno fatto il giro del mondo. Calciatori come Kvaratskhelia e Gaetano erano visibilmente commossi, ma i festeggiamenti e gli elogi per questo fantastico gruppo stanno continuando.

Il centrocampista camerunense Franck Zambo Anguissa, ha pubblicato una foto alcune foto riguardanti la festa scudetto commentandole con un messaggio da brividi che ha scatenato l’entusiasmo dei supporters nei commenti.

Di seguito la foto del post dell’ex centrocampista del Fulham: