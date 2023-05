Avete saputo dove Mertens guarderà Udinese-Napoli? La notizia fa impazzire i tifosi

Manca sempre meno alla partita di questa sera tra Udinese e Napoli. Gli azzurri di Luciano Spalletti hanno a disposizione il 2° match point per archiviare la pratica campionato e laurearsi Campioni d’Italia.

Dopo aver fallito contro la Salernitana l’opportunità di festeggiare davanti al proprio pubblico, questa sera i partenopei saranno a Udine per coronare il sogno. Per l’occasione, lo Stadio Maradona è stato aperto ai tifosi che potranno assistere dagli spalti al match in diretta sui maxischermi.

Udinese-Napoli: le ultime su Mertens allo Stadio Maradona

Oltre ai tifosi, però, allo Stadio Maradona potrebbero esserci anche vecchie glorie del Napoli, per sostenere la squadra e godersi l’eventuale festa Scudetto.

Secondo quanto si apprende da Sportitalia, infatti, tra gli ex giocatori azzurri presenti allo stadio, potrebbe esserci anche Dries Mertens. L’attaccante belga, che ha lasciano Napoli, la scorsa estate, è tornato in città per festeggiare lo scudetto e pare che sia possibile una sua presenza allo stadio questa sera.

Di seguito quanto evidenziato: