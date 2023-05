Udinese-Napoli al Maradona, sold out allo stadio: novità sull’apertura dei tornelli!

Attesa alle stelle a Napoli per la possibile vittoria del terzo scudetto del club azzurro. Questa sera alla squadra di Spalletti basterà un pareggio in casa dell’Udinese per portare a casa un successo che manca da 33 anni a Napoli. E per l’occasione è stata già preparata la festa in città, ma soprattutto allo stadio Maradona dove sono stati allestiti 8 maxischermi per consentire la visione del match ai tifosi presenti.

Come riferito dal sito ufficiale del Napoli, inoltre, tutti i tagliandi messi a disposizione sono andati esauriti. Si prevedono tantissime persone anche all’esterno dell’impianto a Fuorigrotta, per questo è stato deciso di aprire i tornelli già alle ore 18.

Di seguito il comunicato dalla SSC Napoli: