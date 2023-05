Il Napoli lo prende a zero, bruciate Juve e Inter: arriva un Top Player assoluto

Il Napoli ha iniziato a sondare il mercato, alla ricerca di rinforzi da regalare a Spalletti. Giuntoli ha messo nel mirino un top player.

Il momento tanto auspicato è ad un passo. Il Napoli, infatti, nella giornata odierna potrà mettere le mani sul terzo scudetto della propria storia. Per concretizzare l’obiettivo e far esultare di gioia i tifosi basterà un pareggio nella sfida che vedrà gli uomini di Luciano Spalletti affrontare in trasferta l’Udinese. Il club, nel frattempo, ha cominciato a sondare il mercato alla ricerca di nuovi rinforzi da regalare Luciano Spalletti nel corso della sessione estiva del mercato.

Per potenziare il centrocampo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha messo nel mirino due delle principali rivelazioni della Serie A, ovvero Lazar Samardzic e Tommaso Baldanzi. L’ex Lipsia, dopo un anno di apprendistato, si è imposto in maglia bianconera: per lui 5 reti e 4 assist in 31 apparizioni complessive. Un bottino positivo che ha spinto il manager azzurro, su input di Spalletti, ad intensificare i contatti con la dirigenza friulana: si partirà da una base d’asta non inferiore ai 25 milioni.

Baldanzi, autore di 4 gol in 23 presenze, ha invece una valutazione intorno ai 15 milioni ed è seguito da una lunga fila di pretendenti che comprende anche la Roma e la Juventus. L’Empoli vorrebbe tenerlo ancora un altro anno, così da farlo continuare a crescere al meglio, ma ormai si è rassegnata all’idea di cederlo al migliore offerente. Il Napoli, come detto, è alla finestra. Al tempo stesso, Giuntoli proverà a prendere pure qualche elemento di spessore internazionale.

Napoli, occhi puntati su Raphaël Guerreiro

Il nome cerchiato in rosso nel suo taccuino è quello di Raphaël Guerreiro che, salvo sorprese, lascerà a parametro zero il Borussia Dortmund. I gialloneri hanno tentato più volte di convincerlo a rinnovare il contratto in scadenza a giugno, senza però mai riuscire a strappare il “sì” del terzino sinistro portoghese. Il divorzio tra le parti andrà quindi in scena al termine della stagione, con il classe 1993 che ha iniziato a guardarsi intorno.

Per lui, nelle scorse settimane, avevano iniziato a muoversi sia la Juventus che l’Inter. I bianconeri, ad esempio, non sono ancora del tutto convinti di offrire il prolungamento ad Alex Sandro mentre i nerazzurri sono impegnati in una complicata trattativa per il rinnovo di Alessandro Bastoni. Il quale, tramite il proprio agente, ha fatto sapere di voler uno stipendio da top player (6 milioni netti più bonus). Il Napoli, dal canto suo, non teme la concorrenza ed anzi è convinto di poter chiudere il colpo in tempi brevi. Spalletti, intanto, incrocia le dita. Il rinforzo difensivo può arrivare dalla Bundesliga.