De Laurentiis: “Coronamento di un viaggio lungo anni. Questo è un punto di partenza”

Pochi minuti fa è terminata la sfida valida per la 33° giornata di Serie A tra Udinese e Napoli. Dopo 33 anni di lunga attesa, i partenopei hanno conquistato lo Scudetto, il terzo della storia della società. Agli uomini di Spalletti è bastato un pareggio per laurearsi Campione d’Italia.

Nonostante l’entusiasmo della squadra azzurra e del popolo partenopeo, a sbloccare la sfida è l’Udinese, con un gol di Lovric al 13′ minuto, che ha letteralmente spiazzato la squadra di Spalletti. Imprecisione e frenesia hanno caratterizzato il primo tempo del Napoli, che è riuscito a pareggiare il match grazie al solito Osimhen solo nella seconda metà del match.

La partita contro l’Udinese non era cominciata nel migliore dei modi, perché il Napoli faticava a creare e concretizzare le azioni, tant’è che la squadra di Spalletti si è trovata in svantaggio pochi minuti dopo il fischio d’inizio.

Le emozioni avranno sicuramente giocato un brutto scherzo nei giocatori azzurri, che però non si sono scomposti e hanno saputo reagire, da veri campioni. Nel post partita targato DAZN, è intervenuto ai microfoni Aurelio De Laurentiis per commentare il trionfo della squadra azzurra.

È il coronamento di una aspettativa che durava da 33 anni; quando sono arrivato ho detto “ci vorranno dieci anni per arrivare in Europa”, promessa mantenuta. Poi ho detto “altri dieci per vincere lo scudetto” e anche questa rispettata. Adesso ci manca la Champions. Questa squadra si era appesantita di responsabilità e ci voleva una manciata di aria nuova.

Futuro di questo gruppo? Il progetto non si ferma mai, questo è un punto di partenza non di arrivo. Si riparte con Spalletti.

Questo scudetto è anche di Insigne, Mertens, Koulibaly? Questo scudetto lo abbiamo costruito in tutti questi anni.