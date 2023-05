Il Napoli nella serata di giovedì affronterà l’Udinese nella sfida in programma alla Dacia Arena. Una vittoria che potrebbe regalare l’ufficialità del terzo Scudetto, anche se ci sono possibilità di festeggiare anche con ventiquattro ore di anticipo nel caso in cui il Sassuolo dovesse fermare la Lazio con una vittoria o un pareggio. Le eventualità che gli azzurri possano accogliere questa gioia che manca da ben 33 anni, però, sono alte, motivo per cui ha spinto tantissimi napoletani a raggiungere la città friulana.

Il dato dei tifosi che saranno presenti a Udine fa letteralmente venire la pelle d’oca e la speranza è che per loro, come per tutti i supporters azzurri di tutto il mondo, ci sarà finalmente la festa tanto desiderata.

Più di 13mila tifosi azzurri a Udine: la rivelazione

Stando a quanto rivelato dall’edizione odierna del quotidiano Il Corriere del Mezzogiorno, saranno più di tredici mila i tifosi del Napoli che arriveranno a Udine per sostenere la squadra agli ordini del tecnico Luciano Spalletti.

Circa 1500 saranno nel settore della Dacia Arena a loro dedicato, mentre il resto sarà suddiviso nei settori ordinari, come spesso accade nelle trasferte del nord Italia che vede la presenza massiccia di tifosi “fuori sede”.