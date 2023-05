Trasporti pubblici a Napoli durante la festa scudetto, sorgono problemi: le parole dell’assessore Cosenza

La città di Napoli si prepara (nuovamente) all’eventuale festa scudetto che potrebbe scoppiare in città nei prossimi giorni. Il Comune si sta preparando in vista di mercoledì e giovedì e ha intenzione di potenziare i servizi pubblici.

A proposito dei vari problemi dei trasporti pubblici avvenuti domenica in occasione di Napoli-Salernitana, ha parlato Edoardo Cosenza, assessore alla mobilità del Comune di Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

I disagi sulla Linea 2 sono di responsabilità delle Ferrovie dello Stato. I bus non sono passati perché è difficile farli camminare in una zona gremita di gente. Capisco le lamentele ma non è tutta colpa del Comune di Napoli.

Trasporti pubblici fino alle 2 di notte nei giorni di mercoledì e giovedì? Per il momento non c’è l’estensione nemmeno fino alla mezzanotte. Stiamo trattando con i sindacati ma servirebbe un massiccio impiego di personale e non possiamo imporre loro di lavorare di notte.

Questi sono eventi eccezionali difficili da gestire. Invito tutte le persone a camminare, io ho fatto 8 km a piedi tra la gente ed è stato bellissimo.