Tournée estiva all’estero per il Napoli, c’è la notizia da Sky: scelto il paese dell’idolo dei tifosi

Il Napoli è sempre più vicino a conquistare la vittoria del terzo scudetto della sua storia. Manca solo un punto per l’aritmetica e poi la città può esplodere di gioia e festeggiare dopo un’attesa durata 33 anni.

Sarà una bella estate da campioni d’Italia quindi per gli azzurri che effettueranno il loro ritiro sempre nelle località di Castel di Sangro (Abruzzo) e Dimaro-Folgarida (Trentino-Alto Adige). Ma la squadra di Spalletti potrebbe svolgere anche una tournée in Corea del Sud, a casa di Kim min-Jae.

A rivelarlo è il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, che spiega come il Napoli potrebbe andare nel paese asiatico subito dopo la fine del campionato per questa tournée estera.

Un buon modo per espandere il marchio Napoli anche all’estero e far conoscere in tutto il mondo i giocatori che hanno riportato lo scudetto a Napoli dopo 33 anni dall’ultima volta.