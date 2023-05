Febbre Scudetto in casa Napoli. Non esiste espressione più di indicativa di questa per descrivere lo stato d’animo della piazza azzurra, pronta ad accogliere una gioia che manca da ben 33 anni. L’aritmetica è stata soltanto sfiorata nella sfida di ieri contro la Salernitana, che è riuscita a strappare un punto a coloro che tra qualche giorno potranno fregiarsi del titolo di Campioni d’Italia.

Intanto, le istituzioni sono al lavoro per garantire le migliori condizioni di sicurezza in caso di festa Scudetto e, dopo la decisione sull’orario della sfida contro l’Udinese, potrebbe arrivare a tal proposito un’ulteriore novità.

Ritiro a Udine per Napoli-Fiorentina: la rivelazione di Sky

Stando a quanto reso noto da Sky Sport, il Napoli potrebbe decidere di restare anche due giorni a Udine in caso di risultato decisivo nella sfida di giovedì sera, che sarebbe confermata a questo punto alle 20:45 come da programma.

La squadra, dunque, ritornerebbe in città soltanto per Napoli-Fiorentina, per consentire una grande festa a tutti direttamente allo stadio Maradona con la squadra.