Salernitana, il legale: “I tifosi del Napoli avrebbero potuto evitarlo”, poi l’attacco sul rinvio

Il legale della Salernitana, Francesco Fimmanò, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a margine del pareggio contro il Napoli. Un risultato per certi versi inaspettato, visto che tutti si attendevano un risultato diverso soprattutto per la cornice del Diego Armando Maradona e per tutto il discorso relativo alla matematica per lo Scudetto.

Di seguito, quanto dichiarato da Fimmanò nel corso del suo intervento:

L’intervista a Fimmanò

Ci siamo regalati una giornata in più, così come i tifosi del Napoli. Attendere è più bello, come quando ci si fidanza (ride ndr)… Abbiamo regalato anche alla Salernitana un momento di grande visibilità, di livello mondiale con il pareggio del Maradona. Da tempo ormai siamo sulla strada giusta, la salvezza non sarà un problema e la squadra sta dimostrando di essere molto forte. Se vogliamo vedere la cosa più storta? Cinque minuti prima della rete di Dia, qualche coro il Maradona poteva risparmiarselo. Ieri però è stata una giornata di gioia per tutta la Campania, tanto per il Napoli non cambia nulla, lo Scudetto ormai è vinto. L’atmosfera del Maradona? Ho vissuto il primo e secondo Scudetto da tifoso, le emozioni ora sono molto simili. Questa volta è stato vinto molto prima, ieri abbiamo visto anche la prova dei festeggiamenti con fuochi di artificio e tanto altro. Bisogna però comprendere anche l’entusiasmo della Salernitana, visto che il rinvio della partita suggeriva il presupposto che avremmo perso comunque e recitato il ruolo della vittima sacrificale. Noi contro le grandi abbiamo sempre dato ottimi spunti, basti vedere le gare con Milan e Inter.

Attacco sul rinvio