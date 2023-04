Sembrava tutto apparecchiato per la festa Scudetto partenopea di oggi, con l’azzurro colore predominante a rendere felici milioni e milioni di persone, ma l’attaccante granata della Salernitana Boulaye Dia ha deciso di rovinare la festa con un eurogol che ha dato il pareggio ai suoi.

Tutto rinviato ì, quindi, con i tifosi che hanno dovuto ancora una volta ingoiare il boccone amaro ed ingerire una piccola delusione, anche se, senza alcun dubbio, la festa si farà, e sarà bellissima.

Rimane solamente da stabilire il quando.

Scudetto Napoli aritmetica

E a proposito di questo, con la mancata vittoria della Juventus di questa sera al Dall’Ara di Bologna, l’aritmetica, con ogni probabilità, arriverà nel turno infrasettimanale, rimane da capire se sarà mercoledì o giovedì.

Il distacco del Napoli dalla seconda in classifica, la Lazio, è di 18 punti, con 6 giornate al termine. Ragion per cui, in caso di non vittoria dei biancocelesti di Maurizio Sarri nella partita di mercoledì sera contro il Sassuolo, gli azzurri festeggerebbero il tricolore dal divano.

Se invece ci sarà una vittoria del club di Lotito, agli azzurri basterà un pareggio in quel di Udine per poter finalmente esultare a pieno e godersi il tricolore sul petto.