De Laurentiis esulta, notizia ufficiale: il Napoli incassa 11,5 milioni di euro!

Grande gioia in Serie A per i primi verdetti che stanno arrivando, non solo per quanto riguarda la zona alta della classifica, ma anche per quella bassa. Già, perché se il Napoli è certo della vittoria dello scudetto, c’è chi gioisce anche per la salvezza raggiunta.

Salvezza aritmetica del Monza

È il caso del Monza che, dopo la vittoria per 0-2 nell’anticipo di venerdì sul campo della Spezia, unitamente ai risultati arrivati dagli altri campi dopo la 32esima giornata di Serie A, ha aritmeticamente raggiunto la permanenza in categoria avendo 17 punti di vantaggio sul terzultimo posto, sfruttando anche i prossimi incroci di calendario.

La società brianzola ha così potuto festeggiare uno storico traguardo, raggiunto dopo l’arrivo in panchina del napoletano Raffaele Palladino. La permanenza in Serie A del Monza comporta, però, anche un importante esborso economico per la società di Galliani e Berlusconi. L’aritmetica salvezza del Monza fa scattare diversi obblighi di riscatto dei prestiti ottenuti in estate, tra cui quello di Andrea Petagna dal Napoli.

Scatta l’obbligo di riscatto di Andrea Petagna dal Napoli

Il club del presidente De Laurentiis incassa ufficialmente 11,5 milioni di euro, che si vanno ad aggiungere ai 2,5 milioni già versati dal Monza in estate per il prestito oneroso dell’attaccante, garantendo così al Napoli un incasso totale da 14 milioni di euro.

Andrea Petagna intervista Napoli Monza

Non solo Petagna, il Monza si assicura altri 4 calciatori, per un esborso totale da circa 45 milioni di euro. Ecco tutti i riscatti che diventano obbligatori:

Alessio Cragno (3,6M al Cagliari);

(3,6M al Cagliari); Pablo Mari (6M all’Arsenal);

(6M all’Arsenal); Matteo Pessina (15M all’Atalanta);

(15M all’Atalanta); Andrea Petagna (11,5M al Napoli);

(11,5M al Napoli); Gianluca Caprari (9M al Verona).

Una cifra importante per il Napoli che, presumibilmente, verrà girata al Verona per il riscatto di Giovanni Simeone.