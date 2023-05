Napoli-Salernitana, da Salerno insistono: “L’arroganza non ha pagato”

Una città intera pronta alla grande festa, un’atmosfera da brividi allo stadio e la tavola apparecchiata dall’Inter alle 12:30: il match tra Napoli e Salernitana sembrava potesse avere un solo esito, ma invece così non è stato.

Tanto rammarico, ma poco importa, i festeggiamenti sono solo rinviati di qualche giorno. A Salerno, invece, i tifosi sono scesi in strada per celebrare il pareggio e molti di loro sono accorsi all’Arechi per accogliere la squadra di ritorno da Napoli.

Proprio gli ultras granata, con un comunicato molto chiaro e diretto, hanno attaccato il Napoli e festeggiato il risultati della propria squadra. Di seguito il messaggio.