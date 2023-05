Festa scudetto rinviata: striscione sfottò dalla curva della Salernitana sulla scia del tormentone di TikTok

La certezza matematica della vittoria dello scudetto del Napoli è stata rinviata. Il pareggio per 1-1 di ieri contro la Salernitana ha lasciato con l’amaro in bocca una città intera pronta a scendere in piazza per festeggiare tutti insieme questo traguardo atteso da 33 anni.

Con molta probabilità l’aritmetica arriverà tra mercoledì e giovedì, ma a Salerno hanno celebrato il pareggio dei granata e il rinvio della festa scudetto a Napoli. Tra cori in strada e comunicati sui social è spuntato anche uno striscione ironico della Curva Sud Siberiano.

Striscione Curva Sud Siberiano

Uno striscione che riprende il celebre tormentone di TikTok di “Buongiorno pescheria!” e che prende in giro i napoletani pronti alla festa scudetto.