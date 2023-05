Festa scudetto, arrivano da Vienna ma non sanno dove dormire: quello che succede a Napoli è meraviglioso

Napoli è la città dell’accoglienza per antonomasia. E non è solo una frase fatta: in quanto ad ospitalità i cittadini partenopei non sono secondi a nessuno nel mondo e questi giorni di piena festa per la vittoria dello scudetto lo stanno dimostrando. Chiunque volesse venire ad assistere a cosa accade in città per il successo in campionato è il benvenuto e di testimonianze ne stanno davvero arrivando tante.

La storia di Michele, Fabian e Jacob, tre amici arrivati da Vienna a Napoli

L’ultima arriva dal centro di Napoli e vede coinvolti tre amici: due provenienti da Bolzano e uno austriaco, tre ragazzi che lavorano insieme a Vienna. I loro nomi sono Michele, Fabian e Jacob e sono i protagonisti di una storia tanto emozionante quanto colma di passione. I tre ragazzi, infatti sono arrivati venerdì a Napoli con l’intenzione di assistere al match con la Salernitana, ma con un problema: non avevano prenotato in nessuna struttura per pernottare. Napoli ormai da mesi è invasa da turisti, trovare alberghi o altre strutture libere è una vera impresa, ma i tre amici non si sono comunque voluti privare di vivere questa esperienza.

Michele, Fabian e Jacob al murales di Maradona

Ospitalità dai napoletani

Sono stati in giro per la città, inserendosi nel tessuto sociale e nella realtà partenopea, riuscendo a trovare anche B&B nel quale pernottare o stanze varie, seppur a prezzi decisamente fuori mercato. Ma la passione e la curiosità di vivere Napoli in un periodo di splendore, come quello attuale, non ha prezzo e quindi niente li ha fermati.

Così si è giunti a domenica, con Michele, Fabian e Jacob alla ricerca di un posto per vedere il derby, essendo sforniti di biglietti per lo stadio. E qui il cuore di Napoli si è nuovamente rivelato: nei pressi del centro storico, e più precisamente nei dintorni di Piazza San Domenico, hanno incontrato e conosciuto due ragazzi napoletani, Alberto e Rocco, ai quali hanno raccontato la loro storia. A quel punto la soluzione è stata semplice: “Venite a casa nostra a guardare la partita“.

Michele, Jacob e Fabian guardano la partita in TV a Napoli

E così i tre amici hanno trovato ospitalità, guardando la partita Inter-Lazio sorseggiando birra e gustando una buonissima pizza, per poi vedere Napoli-Salernitana insieme ad altri tifosi in un bar del centro storico. E non solo la partita, ma anche per la notte i ragazzi provenienti da Vienna hanno avuto ospitalità da chi hanno incontrato in strada. Una meravigliosa storia di accoglienza, come forse solo Napoli sa regalare.

La lettera di ringraziamento a Napoli e ai napoletani

Ciao ragazzi!

Grazie per averci fatto vedere Napoli un’altra prospettiva. Voi, la gente di Napoli e il Napoli, ci avete ridato quella gioia di seguire ed amare il calcio.

Per questo d’ora in poi avremo il Napoli nel cuore.

Forza Napoli!

Grazie di tutto, siete fantastici!

A presto. Michele, Jacob e Fabian.

Questa la lettera lasciata da Michele, Fabian e Jacob, che lunedì mattina hanno fatto ritorno a Vienna. Ma il weekend vissuto a Napoli – ne siamo sicuri – resterà per sempre scolpito nella loro mente e nei loro cuori.

ECCO LA FOTO DELLA LETTERA: