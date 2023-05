Napoli-Fiorentina, nessuno vuole perdersi la festa: è caccia al biglietto

Nessuna festa, niente scudetto matematico e tanta delusione per le migliaia di tifosi che avevano affollato le strade di Fuorigrotta e delle zone più frequentate della città. Il pareggio con la Salernitana lascia l’amaro in bocca, ma lo scudetto è ormai una semplice formalità.

Al Napoli basta soltanto un punto per l’aritmetica e tra mercoledì e giovedì potrebbe scoppiare la grande festa. Il rischio di non vincere lo scudetto al Maradona adesso però è alto: giovedì gli azzurri saranno ospiti dell’Udinese e con un pareggio scoppierebbe la gioia a distanza (basterebbe anche una non vittoria della Lazio sul Sassuolo).

Olivera e Lozano (FOTO: SSC Napoli)

Come detto in precedenza, l’aritmetica potrebbe arrivare già in questo turno infrasettimanale, ma molti tifosi sperano quasi di poter festeggiare qualche giorno dopo: domenica 7 maggio, infatti, il Napoli giocherà contro la Fiorentina al Maradona. Anche se dovesse arrivare prima la matematica, sarà quella la partita in cui squadra e tifosi si uniranno in un grande abbraccio per festeggiare insieme.

Biglietti Napoli Fiorentina, è già sold out

I biglietti della gara di campionato sono stati messi in vendita venerdì 28 aprile e nel giro di poche ore sono andati sold out diversi settori. Ieri, però, al triplice fischio di Napoli-Salernitana, molti tifosi si sono riversati su TicketOne (in coda c’erano circa 20 mila persone) per provare ad accaparrarsi un biglietto per quella che potrebbe essere la partita scudetto.

Il Maradona è così di nuovo sold out e molti supporter partenopei sono rimasti senza tagliando e sui social stanno cercando disperatamente biglietti per assistere dal vivo a una partita importantissima.

Questi i prezzi dei biglietti:

Tribuna Posillipo € 120,00

Tribuna Nisida € 90,00

Distinti € 70,00