Tifoso accoltellato mentre andava al Maradona: il 38enne è stato dimesso

A Napoli la festa Scudetto è solamente rimandata di qualche giorno. La squadra di Luciano Spalletti dovrà aspettare il turno infrasettimanale per festeggiare il matematico successo in campionato. Al momento i partenopei hanno 18 punti di vantaggio sulla Lazio e 20 sulla Juventus che potrebbe portarsi a -17 in caso di vittoria a Bologna.

La città già colorata di azzurro aspetta per esplodere di gioia dopo 33 anni di attesa. Arrivano però brutte notizie dal capoluogo campano, nel pomeriggio infatti un uomo di 38 anni è stato accoltellato mentre si recava allo Stadio Diego Armando Maradona.

L’uomo ferito è stato dimesso

L’aggressione è arrivata dopo una lite per motivi legati alla viabilità. Stando a quanto riportato da Adnkronos l’uomo, visitato all’ospedale San Paolo, ha riportato ferite guaribili in una decina di giorni ed è stato dimesso.