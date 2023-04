Festa al Maradona in caso di scudetto: il programma al termine di Napoli-Salernitana

Le ore 15 si avvicinano, l’ansia tra i tifosi cresce sempre di più e la speranza che oggi si possa scrivere una pagina indelebile della storia di questo club è tanta. Attendere buone notizie da San Siro e poi battere la Salernitana, è questo l’obiettivo della squadra di Spalletti.

In caso di vittoria aritmetica oggi, il Maradona, sold out con quasi 55 mila spettatori, sarà il teatro della festa scudetto del Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis non si è fatto trovare impreparato e ha organizzato un evento che si terrà al triplice fischio del match.

Festa scudetto Napoli, il programma

