Allegri e Sarri invidiosi? Spalletti risponde a tono in conferenza

Da poco è terminata la conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Napoli-Salernitana. Quella di oggi potrebbe rivelarsi una conferenza storica, perchè in caso mancata vittoria della Lazio a San Siro contro l’Inter e vittoria del Napoli allo Stadio Maradona gli azzurri saranno Campioni d’Italia.

Il tecnico di Certaldo ha parlato a lungo rispondendo a numerose domande dei giornalisti presenti in sala stampa. L’allenatore del Napoli non ha mai pronunciato la parola “Scudetto” e ha provato a tenere la squadra con i piedi per terra alla vigilia di una partita che può rivelarsi determinante.

Spalletti Conferenza

Nel corso della conferenza, Spalletti ha parlato anche delle parole di Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri che negli ultimi giorni hanno parlato proprio della festa scudetto azzurra.

Di seguito le sue parole: