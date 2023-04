Il Napoli di Luciano Spalletti domani pomeriggio potrebbe festeggiare la vittoria dello Scudetto. Gli azzurri sono ad un passo dalla storia dopo un campionato strepitoso che può portare – in pochi giorni o settimane – alla vittoria del terzo Scudetto. Per vincere già domani serve una combinazione che dipende da San Siro e dal Maradona.

Il Napoli vincerà lo Scudetto se la Lazio di Maurizio Sarri non vincerà contro l’Inter a Milano. E la partita di San Siro si giocherà prima di quella di Fuorigrotta tra Napoli e Salernitana in cui serviranno necessariamente tre punti per chiudere il campionato con 6 giornate d’anticipo.

Sarri Spalletti

Sarri blocca la festa Scudetto del Napoli: le parole

Maurizio Sarri in conferenza stampa, ovviamente e giustamente, non si è dato per vinto e non intende darla vinta al Napoli tanto “facilmente”. La Lazio ha ancora grandi obiettivi da dover raggiungere e lo scontro diretto contro l’Inter potrebbe essere decisivo ai fini della classifica finale.

Nella canonica conferenza stampa di vigilia, Maurizio Sarri ha annunciato di voler rovincare la festa Scudetto del Napoli.