Festa scudetto, niente pullman scoperto del Napoli: cosa è previsto all’esterno dello stadio Maradona

Tutto pronto allo stadio Maradona per la festa dello scudetto del Napoli, i tifosi azzurri sono pronti a manifestare tutta la propria gioia, troppo a lungo rimasta repressa. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno svela alcuni retroscena anche sulla festa organizzata dai gruppi organizzati all’esterno dello stadio Maradona.

Ecco quanto evidenziato:

Gli Ultras 72, uno dei gruppi della Curva B, hanno reso pubblico un volantino dove viene chiesto ai tifosi di portare al Maradona due bandiere, una personale e l’altra per chi non c’è più e non potrà assistere al terzo tricolore della storia. In Curva A, invece, sono stati invitati i tifosi a colorare d’azzurro il settore con vessilli ma soprattutto a non imbrattare e a danneggiare muri, piazze, strade e monumenti.