Il Napoli si fionda su Gabri Veiga, Giuntoli vuole soffiarlo a Real Madrid e Barcellona

Il Napoli si appresta a vincere il terzo scudetto della propria storia, con un grande protagonista sugli scudi: Cristiano Giuntoli. Il d.s. è riuscito nell’impresa di ringiovanire la rosa, abbassare il monte ingaggi e addirittura alzare il livello della squadra.

A parlare del direttore sportivo del Napoli è il giornalista Gianluigi Longari, che nel suo editoriale per Sportitalia rivela anche una notizia di mercato relativa a un calciatore del Celta Vigo seguito dagli azzurri.

Ecco quanto evidenziato:

Giuntoli è più corteggiato che mai, ed anche in apertura facevamo riferimento ad una Juventus che sta impostando una rivoluzione da quel punto di vista. Ad ogni modo lo stesso Giuntoli vive, ragiona e si nutre di calcio.

Con una mentalità di questo genere è inevitabile che la programmazione proceda a ritmo regolare e quasi spontaneo, ed allora attenzione al profilo di Gabri Veiga del Celta Vigo. Giuntoli in Galizia è di casa, visto che da lì ha portato a Napoli Lobotka e visto che i suoi viaggi per visionare questo trequartista classe 2002 sono sempre più frequenti. I costi per l’operazione sono alti, ma il ragazzo piace parecchio.