Festa scudetto a Napoli, novità per bus e metropolitane: dove e in che orari funzioneranno

Importanti novità per i tanti cittadini della città di Napoli, che questo weekend si apprestano a vivere una festa attesa da 33 anni. In caso di vittoria della scudetto della squadra azzurra, è prevista un’invasione di tifosi tra le strade della città, ecco perché le autorità cittadine stanno prendendo precauzioni con ordinanze volte a salvaguardare l’ordine pubblico.

La città sarà chiusa al traffico, come spiegato nelle scorse ore dal sindaco, Gaetano Manfredi, e dal Prefetto, Claudio Palomba. Ma in questi minuti c’è stata una modifica all’ordinanza sulla limitazione del traffico a Napoli. Infatti la “Zona Azzurra” non scatterà più dalle ore 12, come inizialmente previsto, bensì dalle ore 14.

Zona Azzurra a Napoli a partire dalle ore 14

Di seguito il comunicato diffuso dal Comune di Napoli:

Valutate le richieste pervenute, di concerto con Questura e Prefettura, è stato differito con inizio dalle ore 14 di domenica 30 aprile il divieto di accesso e transito veicolare nelle aree del centro cittadino individuate ieri con ordinanza. Il divieto sarà quindi in vigore dalle ore 14,00 di domenica 30 aprile (e non dalle ore 12) fino alle ore 4,00 di lunedì 1 maggio. Sarà inoltre consentito il transito in deroga, oltre che al personale impiegato nei servizi previsti dall’ordinanza, anche al personale dei servizi pubblici (eventualmente previa esibizione di modulo di attestazione di servizio).

Pullman e Metropolitana, cosa funziona durante la festa scudetto?

Inoltre è ufficiale anche l’ordinanza che riguarda il trasporto pubblico.