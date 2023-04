Napoli-Salernitana, spunta un altro problema per le due squadre: riguarda gli alberghi!

In vista della sfida tra Napoli e Salernitana insorgono nuovi problemi per un eventuale slittamento del derby. Dopo quelli ben noti presentati da Sky e DAZN, per sovrapposizione dei palinsesti, oggi ne è spuntato un altro di non poco conto.

Alberghi pieni a Napoli, non ci sono posti liberi per le due squadre

Il problema sorto in giornata odierna – come sottolineato dal Corriere dello Sport – è legato alla disponibilità di vari alberghi per poter ospitare le due squadre per il sabato e la domenica. Napoli quest’anno a livello turistico si è rilanciata e, complice la festa scudetto, molti turisti hanno optato per trascorrere questo weekend nel capoluogo campano, facendo registrare sold out per la gran parte degli alberghi di Napoli e provincia. Un problema di non poco conto quindi, che potrà essere uno dei fattori chiave di un mancato spostamento del derby tra Napoli e Salernitana di sabato pomeriggio.

Intanto proseguono i dialoghi in Prefettura per capire se esiste la reale possibilità di far slittare il derby campano da sabato a domenica. Una sfida che potrebbe essere ricordata come il derby del terzo scudetto.